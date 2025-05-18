БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Между Китаем и Европой: бакинский порт как ключевой элемент Срединного коридора

Между Китаем и Европой: бакинский порт как ключевой элемент Срединного коридора

Некоторое время назад, выступая на очередной «глобальной» международной конференции в Ханкенди (ранее Степанакерт), президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз обрушился с критикой на Запад и его двойные стандарты, после чего в Баку срочно засобиралась «министр иностранных дел» Евросоюза Кая Каллас, отметившая высокую заинтересованность Брюсселя в отношениях с Баку и заинтересованность в их дальнейшем развитии.

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