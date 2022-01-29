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Стресс и статус: социальный успех сопутствует стрессоустойчивым

Стресс и статус: социальный успех сопутствует стрессоустойчивым

Наблюдения за приматами и людьми выявили устойчивую закономерность между социальным статусом и стрессоустойчивостьюДоминируй, чтобы быть здоровым Американский профессор биологии Роберт Сапольски в течение всей своей научной карьеры изучал павианов.

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