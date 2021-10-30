Мировое обозрение

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Осмотр таинственно пропавшей подлодки Щ-405. Увидев эти метки на машинных телеграфах, дайверы сразу поняли, что произошло (2021)

Осмотр таинственно пропавшей подлодки Щ-405. Увидев эти метки на машинных телеграфах, дайверы сразу поняли, что произошло (2021)

11 июня 1942 года, в 22:25 Щ-405 отправляется в боевой поход из Кронштадта под командованием капитана 3-го ранга Ивана Грачева, опытного подводника, ветерана войны в Испании.

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