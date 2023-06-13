Глава Гидрометцентра Вильфанд: потепление до +28 градусов придет в Москву на этой неделе

Со среды, 14 июня, в Москве начнется «настоящее лето». Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха на этой неделе будет достигать 28 градусов тепла.
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