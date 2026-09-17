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Мусаев про 0:0 с «Оренбургом»: «Краснодару» не хватило для победы настоять на своей игре. Были хорошие возможности, но не получилось»

Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче «Краснодара» с «Оренбургом» (0:0) в Альфа-Банк РПЛ . «Традиционно тяжелый матч в Оренбурге , тяжелое поле.

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