Дефицит кадров в сфере разработки микросхем для ИИ в США через три года может превысить 150 000 человек

Кадров слишком мало Согласно данным аналитиков McKinsey и SEMI Foundation, в США наблюдается настолько серьёзный дефицит кадров в сфере разработки микросхем для ИИ, что уже через несколько лет речь будет идти более чем о 150 000 работниках.
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