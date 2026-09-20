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Футбольный клуб «Факел Ямал» разгромил «Водник»

Футбольный клуб «Факел Ямал» разгромил «Водник»

Футбольный клуб «Факел Ямал» обыграл «Водник» на паркете в Новом Уренгое со счетом 7:1. Матч завершился уверенной победой ямальской команды, сообщили в пресс-службе клуба.

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