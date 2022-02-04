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Биатлонистка пожаловалась на однообразное меню в Пекине. Кажется, у нее есть основания

Биатлонистка пожаловалась на однообразное меню в Пекине. Кажется, у нее есть основания

Российская биатлонистка Валерия Васнецова в Instagram выложила фото своего питания. По словам спортсменки, каждый день на все приемы пищи ей дают одинаковый набор: макароны, соус, пара кусочков картошки и мясо, судя по снимку, еще и подгоревшее.

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