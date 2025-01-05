Сколько воды накопили водохранилища Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока.
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