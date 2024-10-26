ЦИК Белоруссии получил документы о регистрации группы по выдвижению Лукашенко

Центральный избирательный комитет Белоруссии получил документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства в январе.
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