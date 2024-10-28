НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Защитник «Факела» Калинин о Пьяниче: «Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, даже на мяч не смотрит. Но мы сыграли максимально плотно и не дали ему свободных зон для передач» 

«Каково играть против Пьянича? Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, всегда держит ее вверху, даже на мяч не смотрит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх