Врач предупредил об опасной позе для сна

Привычка подкладывать руку под голову во время сна может стать причиной боли в шее и спине. Об опасных последствиях этой позы предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова в беседе с «Лентой.