Врач предупредил об опасной позе для сна

Привычка подкладывать руку под голову во время сна может стать причиной боли в шее и спине. Об опасных последствиях этой позы предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова в беседе с «Лентой.
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