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Военное обозрение

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И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы

И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы

Перестаёт хватать и 840 млрд долларов в год.

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Игорь Петров
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