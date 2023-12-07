Валерий Панов В США заявили, что не позволят РФ одержать победу в конфликте на Украине США — «самая могущественная страна на Земле», заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне.
Хотите повоевать с Россией?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Y7M-jd7SUuA&t=30s
мега прикол, обезьяны убегают на кабане, неуловимые мстители
YouTube
Ответить
11 час.
Владислав Владислав
Судя по фото, недавно ...
Ответить
10 час.
Владислав Владислав
Когда возьмем Фашингтон, с ними серьезно будут разговаривать.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии