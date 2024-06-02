Гонщики "КАМАЗ-мастер" устроили дрифт на фестивале Drift Expo

Первый день фестиваль-соревнования по дрифту Drift Expo состоялся в городском округе Раменское. Гости праздника увидели головокружительные заезды, одним из которых стал дрифт экипажа "КАМАЗ-мастер" В этом году среди гостей будут титулованные легенды автоспорта России, среди которых дрифтеры Аркадий Цареградцев, Сергей Стилов, Денис Сорокопуд, Данила Воробьев.
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