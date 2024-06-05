Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

Spiegel: немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и исчез Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренным в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии.