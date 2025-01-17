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Депутат предложил закрыть ночные клубы вблизи храмов

Депутат предложил закрыть ночные клубы вблизи храмов

Депутат уверен, что многие граждане России поддержат эту инициативу.В России необходимо ввести запрет на открытие ночных клубов рядом с храмами, мечетями и другими святыми местами, где собираются верующие для осуществления молитвы.

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