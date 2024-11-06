"Страх пропадает". Как бойцов СВО лечат с помощью виртуальной реальности в Барнауле?

Пока технологии виртуальной реальности для лечения солдат СВО применяют только в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в Барнауле В реабилитации участников СВО в Барнауле теперь применяют технологии виртуальной реальности.
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