Врач озвучила главную ошибку при приеме витаминов

Это может привести к проблемам Пытаясь укрепить иммунитет, люди начинают пить витаминные комплексы без консультации с врачом, но их бесконтрольное употребление может вызвать проблемы, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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