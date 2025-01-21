Врач озвучила главную ошибку при приеме витаминов

Это может привести к проблемам Пытаясь укрепить иммунитет, люди начинают пить витаминные комплексы без консультации с врачом, но их бесконтрольное употребление может вызвать проблемы, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.