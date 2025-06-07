Какие дроны нужны российским Воздушно-десантным войскам?

Будни мужчин. Все что нам интересно

Ставка на дроны, в условиях дефицита высокоточных западных вооружений вынужденно сделанная ВСУ и оказавшаяся чрезвычайно удачным для них решением, позволяет нашему противнику удерживать фронт, постепенно отступая на более выгодные позиции, относительно малыми силами.