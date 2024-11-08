Магистранты СамГМУ разработали виртуальную физиологическую лабораторию для студентов

Магистранты Передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) совместно с кафедрой физиологии создали инновационную виртуальную физиологическую лабораторию.
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