Военный эксперт Риттер: Удары Украины по РФ приведут к всеобщей ядерной войне

Удары Украины по территории России американскими ATACMS приведут к масштабному ядерному конфликту. Об этом в эфире YouTube-канала канала Redacted заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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