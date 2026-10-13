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Царьград

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Премьер Чехии сказал вслух то, о чём молчат. Сделка Путина и Трампа расколола Европу: "Пора проснуться"

Премьер Чехии сказал вслух то, о чём молчат. Сделка Путина и Трампа расколола Европу: "Пора проснуться"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во всеуслышание сказал то, о чём другие европейские лидеры пока молчат, поскольку "переваривают" события последних дней и явно ещё не сориентировались в вопросе дальнейших действий.

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