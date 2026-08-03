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Свадьба на «Гвардейске»: участники форума связали себя узами брака

Свадьба на «Гвардейске»: участники форума связали себя узами брака

Любовь в ритме форума: на «Гвардейске» в Ржевском округе сыграли свадьбу. Всероссийский молодежный форум «Гвардейск», который проходит в эти дни в Ржевском муниципальном округе, стал местом рождения новой семьи.

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