Свадьба на «Гвардейске»: участники форума связали себя узами брака

Любовь в ритме форума: на «Гвардейске» в Ржевском округе сыграли свадьбу. Всероссийский молодежный форум «Гвардейск», который проходит в эти дни в Ржевском муниципальном округе, стал местом рождения новой семьи.
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