Верх цинизма: Косачев оценил угрозу Лондона в адрес "Северного потока — 2"

Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев на своей странице в Фейсбук съязвил, комментируя идею властей Великобритании ввести санкции против российского газопровода "Северный поток 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии.
Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев на своей странице в Фейсбук съязвил, комментируя идею властей Великобритании ввести санкции против российского газопровода "Северный поток 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии.
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