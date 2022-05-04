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В России разработан новый ГОСТ для алкозамков

В России разработан новый ГОСТ для алкозамков

Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ", ответственное за развитие автомобилестроения в России, разработало новый ГОСТ для устройств, которые не будут позволять пьяным водителям управлять автомобилем, сообщает газета "Коммерсантъ".

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