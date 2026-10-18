Действие спектакля строится вокруг директора театра, который, чтобы избежать финансовых обязательств перед инвесторами, решает отменить премьеру оперы «Фауст».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Госдуме вновь о...
- На птицефабрике «...
- АС «Аэрофлот» обсужд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым