Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

На фоне стремительной деградации финской экономики и тотального обнищания местного населения, в популярных СМИ Финляндии, как грибы после дождя стали появляться публикации на тему того, что оказывается что в России все не так плохо, как об этом пытается рассказывать своим гражданам финская власть.

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Комментарии
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Александр
Где вы у себя достойный ответ увидели?Пусть ездят и видят всё своими глазами.
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3 час.
Сергей Косторнов
Пример  поведения  хохлов  вам  ни  что  не напоминает .. ????
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3 час.
Александр
Нет.Не напоминает.Россия не ходит с протянутой рукой и ничего и ни у кого не клянчит.
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3 час.

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