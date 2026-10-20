ES Rejects 7765; Can Sellers Turn Failed Repair Into Continu.? Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Rejects 7,765 — Can Sellers Turn Failed Repair Into Continuation? Monday Review → Tuesday, October 20 Market Regime: Tactical Risk-Off / Failed Repair Participation: Weakening beneath concentrated leadership Systemic Stress: Not established Confidence: High in failed repair; moderate in sustained downside continuation Monday tested whether Sunday’s rebound could repair broken structure.
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