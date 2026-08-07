Против Лерчек возбудили уголовное дело после обысков летом 2025 года

Следствие намерено вычислить "неустановленных соучастников" вывода за рубеж 250 млн рублей.В материалах громкого дела о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ фигурирует отдельное уголовное производство, возбуждённое в отношении «неустановленных соучастников».
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