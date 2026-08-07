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Царьград

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Против Лерчек возбудили уголовное дело после обысков летом 2025 года

Против Лерчек возбудили уголовное дело после обысков летом 2025 года

Следствие намерено вычислить "неустановленных соучастников" вывода за рубеж 250 млн рублей.В материалах громкого дела о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ фигурирует отдельное уголовное производство, возбуждённое в отношении «неустановленных соучастников».

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