W24 выступят на VK Fest в Москве 13 июля

Корейская группа W24 выступит на предстоящем фестивале VK Fest, который состоится 13 июля в Москве. Музыканты представят свой новый авторский трек "Звездная ночь" на русском языке, а также исполнят каверы на популярные песни, в том числе "Группу крови" группы "Кино", "Венеру-Юпитер" Вани Дмитриенко и форумные группы "Белая ночь".