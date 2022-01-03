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Радимов: «После матча «Челси» - «Ливерпуль» я понял, почему российский футбол кажется хуже»

Радимов: «После матча «Челси» - «Ливерпуль» я понял, почему российский футбол кажется хуже»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов нашел объяснение, почему российский футбол кажется по телекартинке хуже, чем европейский.

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