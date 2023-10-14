Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 31 беспилотник за сутки

Минобороны РФ сообщило журналистам об уничтожении 31 беспилотника за сутки. Как утверждает министерство, средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.
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