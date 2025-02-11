"Полголовы нет, а они его на улицу": На героя СВО натравили военную полицию

Да, Матвиенко под носом у себя вообще ничего не видит? Это же ее регион. Вон из Госду...ы! Может тогда там воздух чище будет и работа скорее пойдет.

Т

Тамара

Я сама живу на Ставрополье уже 25 лет. Тётка я уже возрастная, но достаточно приличная. Так в нашу поликлинику не хожу от слова "совсем". Толку всё-равно не будет. Знаю по своим подружкам, соседям и даже молодым мамочкам. Никто не хочет работать по совести. Только любят "подарочки". Если кому-то нужна конкретная помощь, то приходится нести конвертик. Правда и ОН не даёт гарантии. Медицины, как было, у нас, к сожалению, совсем нет. Только одни негласные поборы. Ну или в платные. Добро пожаловать! Так что - не болейте!!!