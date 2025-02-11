ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дима Качусов
    сначала за мигрантов и их ,,хорошую" и нужную жизнь в России затулин ратует,а сей уже против азербайджана осмелился с...Константин Затули...
  • Юрий Николаев
    О как! Костя Затулин, а ты случаем берега не попутал?! Аааа, это вероятнее всего, лепшие кореша на бабки кинули!Константин Затули...
  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    А что случилось? ОПГ азеров не занесли Затулину?Константин Затули...

"Полголовы нет, а они его на улицу": На героя СВО натравили военную полицию

"Полголовы нет, а они его на улицу": На героя СВО натравили военную полицию

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 29-летний десантник Владлен Мецлер прошёл Угледар и Артёмовск, но вряд ли мог подумать, что самое главное сражение в своей жизни ему придётся вести в тылу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Да, Матвиенко под носом у себя вообще ничего не видит? Это же ее регион. Вон из Госду...ы! Может тогда там воздух чище будет и работа скорее пойдет.
Ответить
12 час.
Александр Широков
В Питере и в больницах азеры рулят?
Ответить
10 час.
Т
Тамара
Я сама живу на Ставрополье уже 25 лет. Тётка я уже возрастная, но достаточно приличная. Так в нашу поликлинику не хожу от слова &quot;совсем&quot;. Толку всё-равно не будет. Знаю по своим подружкам, соседям и даже молодым мамочкам. Никто не хочет работать по совести. Только любят &quot;подарочки&quot;. Если кому-то нужна конкретная помощь, то приходится нести конвертик. Правда и ОН не даёт гарантии.  Медицины, как было, у нас, к сожалению, совсем нет. Только одни негласные поборы. Ну или в платные. Добро пожаловать! Так что - не болейте!!!
Ответить
10 час.
наверх