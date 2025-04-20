Депутат Вихарев ненадолго стал алтарником и прошел по центру Екатеринбурга. Фото

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга.
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