Депутат Вихарев ненадолго стал алтарником и прошел по центру Екатеринбурга. Фото

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга.