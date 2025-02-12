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ДТП на трассе "Кола": число пострадавших возросло до 15, один погибший

ДТП на трассе "Кола": число пострадавших возросло до 15, один погибший

В Волховском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса.

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