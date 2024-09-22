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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Кравцов Казанда: Туган тел укытучылары һәм тәрбиячеләренә һәрвакыт ярдәм итәчәкбез

Кравцов Казанда: Туган тел укытучылары һәм тәрбиячеләренә һәрвакыт ярдәм итәчәкбез

Россиядә туган тел укытучылары һәм тәрбиячеләренә һәрвакыт ярдәм күрсәтәчәкләр. Бу хакта РФ мәгариф министры Сергей Кравцов Казанда «Иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы» бөтенроссия конкурсын ябу тантанасында белдерде.

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