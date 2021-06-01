Медвежий угол

35 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    А ты не обращай на нее внимание это местная шизичка , она всегда что-то гавкнет и ждёт реакции .Возможно ли было ...
  • Wladimir Соснин
    Ну вот и признался и потекло из тебя кремлебота. Привет повару.Путин призвал пов...
  • Наум Наумов
    """""""""""Ну тогда совсем бойкот нужно устроить этим маскам ??? Маски навязывает ВОЗ !!!""""""""" Ну у Вас и логика...Рассуждаю, что ес...

Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров

Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров

Директора Научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова называют серым кардиналом Минфина, обманувшим стариков в дни обсуждения пенсионной реформы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх