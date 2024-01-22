Россия заявила, что теракт в Донецке будет отмщён: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 января 2024 года Юлия СоколоваПосле удара по Донецку, глава Крыма Сергей Аксенов призвал к решительным действиям против «нацистской нежити», осуждая украинские войска за атаку на мирных жителей.