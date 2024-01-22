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Россия заявила, что теракт в Донецке будет отмщён: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 января 2024 года

Россия заявила, что теракт в Донецке будет отмщён: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 января 2024 года

Россия заявила, что теракт в Донецке будет отмщён: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 января 2024 года Юлия СоколоваПосле удара по Донецку, глава Крыма Сергей Аксенов призвал к решительным действиям против «нацистской нежити», осуждая украинские войска за атаку на мирных жителей.

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