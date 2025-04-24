Госавтоинспекция Невьянска проведет рейды против пьяных водителей и нарушителей ПДД

С 25 по 27 апреля на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский», как и по всей Свердловской области, пройдет первый этап второго квартала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».
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