Эксперт перечислил выплаты, которые повысят с 1 февраля

Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, достигнув 49 123 рублей, отметил эксперт.
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