Армянский призер Олимпиады-2024 рассказал, почему приехал на игры в Москву

Сожаление по поводу невозможности соревноваться с российскими спортсменами на международных соревнованиях выразил лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян, приехавший на Кубок Воронина в Москве, 7 декабря ТАСС.
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