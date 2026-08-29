Эксперт Алексей Турулин раскрыл признаки опасных файлов в сети

Инженер-программист Алексей Турулин в беседе с Lenta.ru рассказал о признаках опасных файлов: неожиданное вложение, двойное расширение и просьбы отключить защиту.
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