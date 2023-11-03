Российские бойцы за неделю нанесли 15 ударов по пунктам дислокации ВСУ

РИАМО - 3 ноя. ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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