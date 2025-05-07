Неизвестный мужчина преследовал ребенка в Петрозаводске

Неизвестный мужчина 6 мая стал преследовать ребенка на улице Луначарского средь бела дня. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения очевидца происшествия, которое случилось в 12:37 и было опубликовано в местном паблике.
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