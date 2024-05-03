Анастасия Ракова рассказала о новой рубрике в «МЭШ» со стихами от звезд

В «Московской электронной школе» открылась рубрика «Звезды читают стихи» Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила жителям Москвы, что проекты столичного образования непрерывно модернизируются и становятся максимально удобными и понятными для школьников.