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«Как фрицы в 41-м»: в Киеве надеются, что западные войска поправят демографию

«Как фрицы в 41-м»: в Киеве надеются, что западные войска поправят демографию

Ввод иностранных военных на территорию Украину улучшит для страны ситуацию с рождаемостью. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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