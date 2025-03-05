Трамп в конгрессе: США посылали сотни миллиардов Украине, а Европа на сотни миллиардов покупала нефть и газ у России Президент США выступает с обращением перед конгрессом.
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Трамп в конгрессе: США посылали сотни миллиардов Украине, а Европа на сотни миллиардов покупала нефть и газ у России Президент США выступает с обращением перед конгрессом.
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