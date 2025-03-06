“Обидел популярную девочку страны”, – что не могут простить Дмитрию Тарасову

Дмитрий Тарасов продолжает отбиваться от хейтеров. Бывший футболист Дмитрий Тарасов продолжает сталкиваться с негативной реакцией со стороны общественности, несмотря на счастливую жизнь с супругой Анастасией Костенко и воспитание детей.
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