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“Обидел популярную девочку страны”, – что не могут простить Дмитрию Тарасову

“Обидел популярную девочку страны”, – что не могут простить Дмитрию Тарасову

Дмитрий Тарасов продолжает отбиваться от хейтеров. Бывший футболист Дмитрий Тарасов продолжает сталкиваться с негативной реакцией со стороны общественности, несмотря на счастливую жизнь с супругой Анастасией Костенко и воспитание детей.

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