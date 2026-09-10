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Никакого перископа: Vivo X500 получил необычные названия для разных версий

Никакого перископа: Vivo X500 получил необычные названия для разных версий

Презентация ожидается 21 сентября Vivo опубликовала официальные изображения X500 сразу в четырех цветах, которые с китайского можно перевести как «Солнечный день», «Рассвет», «Отголоски Земли» и «Ночная фотосъемка».

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